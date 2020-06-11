جزاءً لما ارتكبوا من جرائم..الإرهابيين مصيرهم بات أمرًا محتمًا الموت أو السجن
أخبار ليبيا24- خاص
بقيت مدينة درنة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية على مدى سبع سنوات تقريبًا، ارتكبت خلالها كم هائل من الجرائم في حق أهالي المدينة وحتى الوافدين على المدينة من المدنيين والعسكريين.
جلب إرهابيي درنة عدد كبير من الإرهابيين الأجانب أبرزهم هشام عشماوي وعمر سرور، وغيرهم من الإرهابيين الذين تقلدوا مناصب القيادة وأصبحوا أصحاب الأمر والقرار من أمراء إلى شرعيي الجماعات الإرهابية.
سعى الإرهابيين الأجانب إلى جني الأموال وخصوصًا أن كثير من المعلومات أكدت أن الإرهابيين الأجانب كانوا يتلقون مرتبات عالية وبالعملة الصعبة لذلك كانت ليبيا ودرنة على وجه الخصوص وجهة لعدد من الإرهابيين من خارج البلاد لتحقيق هذه المكاسب المادية.
فعناصر التطرف الأجنبية تهدف إلى خلق الفوضى في ليبيا وازدياد التوتر والمعارك وتسعى إلى إطالة أمد الصراع لأنه في بقائها في ليبيا تجني المزيد من المال، وكونهم إرهابيون أجانب فمن الطبيعي ألا يهتمون بليليا ولا ما يقع ويحدث فيها ونواجدهم لأجل مصلحة فقط ومن يفرون ويهربون إلى بلد آخر لتحقيق المزيد من المكاسب.
وخلال الحرب التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، شهدت إقبال وتوافد عدد كبير من المدنيين المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في هذه الحرب ضد هذا العدو المجرم الآثم.
عبدالنبي الشرقاوى، كان أحد المتطوعين في هذه الحرب، يعمل فنيًا في شركة البريد البيضاء ومن سكان المدينة، يبلغ من العمر خمسة وخمسون عاما وهو أب لأسرة كبيرة ودود دائم الابتسامة الجميع يشهد له بالأخلاق العالية، أعدمه الإرهابيون لأنه قاومهم ورفض وجودهم، خلد اسمه من بين الأبطال الذين دفعوا حياتهم لتخليص البلاد من شر هذه الشرذمة.
ترك الشرقاوي عمله و انضم كمتطوع في القوات المسلحة بمحور لملودة راس الهلال وكان متمركزًا في بوابة لملودة الثانية، وقع في الأسر في يد تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” بعد معركة لملودة بأيام أثناء قيامه باستطلاع بمحور راس الهلال من طريق لملودة.
تم إعدام الشرقاوي وقطع رأسه في حضور اﻷطفال والعامة في المسجد العتيق في مدينة درنة ومثل بجثمانه وقامت مواقع مقربة من تنظيم داعش بنشر مقطع فيديو وصور لعملية تنفيذ الإعدام البشعة والتهمة انتسابه للمؤسسات الأمنية في عهد معمر القذافي.
وأوضحت الصور عملية تنفيذ الإعدام التي جرت حسب التسجيلات التي بثتها مواقع مقربة لتنظيم داعش يوم 3 يونيو 2015 م لذبح الشرقاوي وفصل رأسه عن جسده أمام المسجد العتيق بوسط المدينة حضور مجموعة من الأطفال أحضروا من قبل التنظيم لمشاهدة تنفيذ العملية المرعبة التي تقشعر لها الأبدان ولقيت الصور شجبا واستنكاراً على مواقع التواصل الاجتماعي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية .
هذه العملية ليست الأولى من نوعها فأثناء سيطرت التنظيم الإرهابي على مدينة درنة وإعلانه عن تأسيس مؤسسات شرطية وتعليمية بمسميات لها علاقة بتنظيم داعش كديوان الحسبة وغيرها ونفذ من خلال محكمة خاصة عددا من الأحكام مثل قطع الأيدي وإلقاء أشخاص من بنايات مرتفعة، إضافة لتنفيذ الإعدام في ساحات عامة وسحل بعض المواطنين الذين عارضو أفكاره بغض النظر عن طبيعة عملهم ولكنها بالدرجة الأولى كانت تستهدف المنتسبين للمؤسة العسكرية والأمنية والقضائية والإعلاميين والنشطاء.
الشرقاوي لم يظهر بمظهر المنكسر أثناء لحظة إعدامه بل كان قويًا صلبًا وذكر شهود عيان أنه قال لهم وهم يتلون بيان إعدامه أنهم سينتهون وأنهم بعيدون كل البعد عن الإسلام، وفعلا لم يمر وقت طويل على تنفيذ داعش هذه الجريمة البشعة حتى انتفض شباب درنة على تنظيم داعش، واندمج معهم تنظيم أبوسليم محاولًا الظهور بمظهر المنقذ للقضاء على وجود داعش بالمدينة.
تنظيم داعش الإرهابي بعيدون عن الشرع والعقل والأخلاق، فهم عبارة عن مجموعة إجرامية لا علاقة لها بالدين وبتطرفهم وفهمهم المنحرف للدين يشوهون الدين الإسلامي الحنيف دين الرحمة.
فريق البحث عن الجثث والمفقودين بـالهلال الأحمر الليبي درنة أعلن عن انتشال رفات جثتين متحللتين في جرف صخري بالقرب من وادي الحصين ” 7 كلم شرق مدينة درنة “بعد أن أبلغ عنهم أحد المواطنين وأرشد إليها تعود لعبدالنبي الشرقاوي وإيهاب فرج بو الشلوطية وتم تسليمها لذويهم.
ومهما فعل الإرهابيين ومهما طال زمن هروبهم واختبائهم فمصيرهم بعد إعلان الحرب عليهم بات أمرًا محتمًا الموت أو السجن، وأثناء عملية ذبح الشرقاوي ظهر أحد عناصر الإرهاب وهو يحمل رأسه أمام الكاميرات في مشهد مروع مرعب أثار رفض واستنكار الجميع.
ظن هذا الإرهابي المدعو أنيس العوامي الشهير بـ” عسلية” أن لن يحاسب على ما ارتكب من جرائم وظن أنه سينجو بفعلته وأنه في مأمن، إلا أنه لم يظن أن أمر القبض عليه مسألة وقت فقط وأن مصيره ومصير كل رفاقه من الإرهابيين سيكون السجن والموت لأنهم مجرمين إرهابيين أعداء الإنسانية والبشرية جمعاء.
في شهر نوفمبر من عام 2017 أعلنت القوات المسلحة القبض على الإرهابي ﺃﻧﻴﺲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻲ في عملية نوعية متقنة بداية ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ من العام نفسه، و بحسب اعترافات العوامي اعترف بانتسابه لتنظيم داعش وقبل ذلك إلى تنظيم أنصار الشريعة قبل أن يعود وينطم إلى ما يسمى بـمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها الذي عزز قوته بعدد من منتسبي التنظيم بعد انهياره فى درنة عقب خلافات بينهم على النفوذ و اغتيال القادة.
و أكد العوامي فى اعترافه مبايعته لداعش سنة 2014 ومشاركته فى عدة جرائم ومذابح أشرف عليها التنظيم بما فيها عملية ذبح “ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ ” ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 3 ﻳﻮﻧﻴو 2015 أمام الملأ فى الﻣﺴﺠﺪ ” ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ” ﺑﻮﺳﻂ درنة عقب ﺃﺳﺮ الشرقاوي ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 29 ﻣﺎﻳﻮ من ذات العام ﻓﻲ ﻣﺤﻮﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻬﻼﻝ.