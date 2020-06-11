جزاءً لما ارتكبوا من جرائم..الإرهابيين مصيرهم بات أمرًا محتمًا الموت أو السجن

جزاءً لما ارتكبوا من جرائم..الإرهابيين مصيرهم بات أمرًا محتمًا الموت أو السجن

أخبار ليبيا24- خاص

بقيت مدينة درنة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية على مدى سبع سنوات تقريبًا، ارتكبت خلالها كم هائل من الجرائم في حق أهالي المدينة وحتى الوافدين على المدينة من المدنيين والعسكريين.

جلب إرهابيي درنة عدد كبير من الإرهابيين الأجانب أبرزهم هشام عشماوي وعمر سرور، وغيرهم من الإرهابيين الذين تقلدوا مناصب القيادة وأصبحوا أصحاب الأمر والقرار من أمراء إلى شرعيي الجماعات الإرهابية.

سعى الإرهابيين الأجانب إلى جني الأموال وخصوصًا أن كثير من المعلومات أكدت أن الإرهابيين الأجانب كانوا يتلقون مرتبات عالية وبالعملة الصعبة لذلك كانت ليبيا ودرنة على وجه الخصوص وجهة لعدد من الإرهابيين من خارج البلاد لتحقيق هذه المكاسب المادية.

فعناصر التطرف الأجنبية تهدف إلى خلق الفوضى في ليبيا وازدياد التوتر والمعارك وتسعى إلى إطالة أمد الصراع لأنه في بقائها في ليبيا تجني المزيد من المال، وكونهم إرهابيون أجانب فمن الطبيعي ألا يهتمون بليليا ولا ما يقع ويحدث فيها ونواجدهم لأجل مصلحة فقط ومن يفرون ويهربون إلى بلد آخر لتحقيق المزيد من المكاسب.

وخلال الحرب التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، شهدت إقبال وتوافد عدد كبير من المدنيين المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في هذه الحرب ضد هذا العدو المجرم الآثم.

عبدالنبي الشرقاوى، كان أحد المتطوعين في هذه الحرب، يعمل فنيًا في شركة البريد البيضاء ومن سكان المدينة، يبلغ من العمر خمسة وخمسون عاما وهو أب لأسرة كبيرة ودود دائم الابتسامة الجميع يشهد له بالأخلاق العالية، أعدمه الإرهابيون لأنه قاومهم ورفض وجودهم، خلد اسمه من بين الأبطال الذين دفعوا حياتهم لتخليص البلاد من شر هذه الشرذمة.