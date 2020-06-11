توقف أخذ المسحات الأنفية في سبها بسبب استنفاذ المواد التشغيلية

الوطني سبها يسعى جاهدًا لتوفير مايلزم لتشغيل الجهاز و استئناف العمل

25

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض سبها توقف أخد المسحات الأنفية إلى حين توفر المواد التشغيلية .

وأضاف المركز أن هذا الإجراء جاء بسبب استنفاذ المواد التشغيلية للتحليل الخاص بفيروس الكورونا بمختبر المركز الوطني سبها .

وأشار المركز الوطني سبها أنه يسعى جاهدًا إلى توفير مايلزم لتشغيل الجهاز و استئناف العمل في أقرب وقت ممكن.

وطالب المواطنين الالتزام بالحجر الصحي وتطليق ارشادات الوقاية للحماية من فيروس كورونا .

المزيد من الأخبار

بعد فشلهم في التقدم نحو سرت .. الغرياني للسراج : المداخلة خائنون وولاءهم ليس لليبيا…

بقيمة بلغت مئة مليون دينار .. السراج يصدر تعليماته لوزير المالية لصرفها على أسر قتلي…

رغم إعلان البعثة انطلاق مباحثات “5+5”.. السراج يبحث مع معيتيق وباشاغا وأمراء المناطق…

فريق طبي تابع للأمم المتحدة يزور ليبيا الشهر الجاري

المزيد

بعد فشلهم في التقدم نحو سرت .. الغرياني للسراج : المداخلة…

بقيمة بلغت مئة مليون دينار .. السراج يصدر تعليماته لوزير…

رغم إعلان البعثة انطلاق مباحثات “5+5”.. السراج يبحث مع…