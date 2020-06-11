توقف أخذ المسحات الأنفية في سبها بسبب استنفاذ المواد التشغيلية

توقف أخذ المسحات الأنفية في سبها بسبب استنفاذ المواد التشغيلية الوطني سبها يسعى جاهدًا لتوفير مايلزم لتشغيل الجهاز و استئناف العمل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض سبها توقف أخد المسحات الأنفية إلى حين توفر المواد التشغيلية .

وأضاف المركز أن هذا الإجراء جاء بسبب استنفاذ المواد التشغيلية للتحليل الخاص بفيروس الكورونا بمختبر المركز الوطني سبها .

وأشار المركز الوطني سبها أنه يسعى جاهدًا إلى توفير مايلزم لتشغيل الجهاز و استئناف العمل في أقرب وقت ممكن.

وطالب المواطنين الالتزام بالحجر الصحي وتطليق ارشادات الوقاية للحماية من فيروس كورونا .