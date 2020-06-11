تسييري طبرق يهدد بغلق مراكز توزيع غاز الطهي المخالفة

أخبار ليبيا 24 -خاص

توعد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الخميس بإغلاق مراكز توزيع أسطوانات غاز الطهي في المدينة في حال ثبوت أي تلاعب في التوزيع أو زيادة في الأسعار.

واجتمع بوالخطابية مع ثلاثين شخصا من موزعي أسطوانات غاز الطهي بطبرق بسبب أزمة الغاز التي تشهدها طبرق خلال هذه الأيام.

وحذّر عميد البلدية موزعي الغاز من القيام بالبيع بدون وجود لجان المراقبة التي شكلها المجلس في السابق، ومنع انتقال سيارة الغاز من مكان إلى مكان.

وأصدر بوالخطابية تعليماته العاجلة إلى مكتب الرخص بعدم تجديد أي رخصة لموزعي الغاز.

وتشهد طبرق هذه الأيام أزمة في أسطوانات غاز الطهي.

وأخلت شركة البريقة في وقت سابق مسؤوليتها من هذه الأزمة، مؤكدة أن إنتاجها كاف لكل المناطق.

وألقى مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة، عيد حدوث، في تصريح سابق لأخبار ليبيا24، مسؤولية أزمة غاز الطهي في طبرق على الجهات الرقابية بالمدينة، مؤكدًا أن إنتاج مستودع الغاز بالشركة لكميات كافية من الأسطوانات المعبئة.

وقال حدوث، إن “إنتاج مستودع الغاز كاف ويتم التوزيع إلى منطقة القيقب بالجبل الأخضر ومدينة طبرق وضواحيها لها أكبر الحصص بسبب تواجد المصنع بها”.

وأكد أن “حصة طبرق أكثر من 6 آلاف أسطوانة بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع أي 18 ألف أسطوانة”.