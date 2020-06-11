تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا أمس الأربعاء

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أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأربعاء، عن تسجيل 19 حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأشار المركز في بيان له أمس، إلى إجراء الفحص لنحو 683 عينة من طرابلس وسبها وبنغازي ومصراتة وزليتن، ظهرت منها 19 عينة موجبة فقط، بينما تماثلت حالة إصابة للشفاء من الفيروس.

وأوضح المركز، أن الحالات الجديدة سجلت 5 حالات منها في طرابلس، 11 إصابة في سبها، وحالة جديدة في غريان، وحالة مخالطة في الزاوية، إضافة إلى حالة في زليتن قادمة من سبها.

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 378 حالة، وتماثلت منها 59 حالة للشفاء بينما لازالت 314 حالة نشطة، إضافة إلى تسجيل وفاة خمس حالات.

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