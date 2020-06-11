تسجيل يوثق قيام عناصر من قوات الوفاق بأعمال حرق المنازل بترهونة

قوات الوفاق تقوم بأعمال انتقامية في ترهونة

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أخبار ليبيا24

وثق تسجيل مصور قيام عناصر تابعة لمجموعات الوفاق المسلحة بحرق بيوت وممتلكات المدنيين في مدينة ترهونة بعد نهبها وسرقة محتوياتها.

وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله اليوم الخميس على موقع تويتر، ألسنة اللهب تتصاعد داخل أحد البيوت في ترهونة، بعدما أشعلت تلك العناصر النار بداخله.

وتواردت على مدار الأيام الماضية أنباء وصور ومقاطع فيديو عن قيام عناصر قوات الوفاق المشاركة في اقتحام ترهونة بعد انسحاب قوات الجيش منها بعمليات نهب وسلب وحرق للبيوت إضافة إلى الأسواق في المدينة.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في وقت سابق عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن نهب وحرق وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر.

وطالبت البعثة حكومة الوفاق بإجراء تحقيق سريع ونزيه، مشيرة إلى أن هذه الأعمال من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي.

وذكّرت البعثة بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

 

 

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