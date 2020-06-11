بنغازي تحتضن بطولة الكيش الثانية لناشئي كرة القدم الهدف من البطولة هو تنشيط فئة الناشئين خاصة في ظل توقف المسابقات الرسمية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل في مدينة بنغازي لليوم الثالث على التوالي مسابقة شعبية الكيش رقم 2 لكرة القدم للناشئين مواليد 2007-2008-2009، والمقامة أرضية ملعب مدرسة بنت الوطن .

وقال عضو اللجنة المنظمة للبطولة سليمان المعداني إن هذه المسابقة تشهد مشاركة واسعة للاعبي مختلف الاندية في بنغازي .

وأشار – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إلى أن الهدف من البطولة هو تنشيط فئة الناشئين خاصة في ظل توقف المسابقات الرسمية، موضحًا أن هناك نية أن تكون هذه المسابقة كل عام .

هذا ويشارك في منافسات البطولة 10 فرق وقسمت الفرق على مجموعتين ضمت كل مجموعة 5 فرق .