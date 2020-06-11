بقيمة بلغت مئة مليون دينار .. السراج يصدر تعليماته لوزير المالية لصرفها على أسر قتلي البركان والبنيان

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اجتماعاً مع وزير المالية فرج بومطاري .

وتناول الاجتماع متابعة الترتيبات المالية الخاصة بملف الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، في عمليات بركان الغضب، والبنيان المرصوص، وثورة 17 فبراير.

وأعطى السراج تعليماته بالإسراع في تنفيذ إجراءات هذا الملف، بتسوية إجمالية تبلغ مئة مليون دينار.

كما بحث الاجتماع ملف النازحين والمتضررين بمختلف المناطق.