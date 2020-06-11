باشاغا يوجه نداء لأهالي ترهونة بالعودة إلى مدينتهم التي اضطروا للنزوح منها بسبب الأعمال العدائية لقوات الوفاق

باشاغا يوجه نداء لأهالي ترهونة بالعودة إلى مدينتهم التي اضطروا للنزوح منها بسبب الأعمال العدائية لقوات الوفاق باشاغا: مدينة ترهونة ستكون آمنة

أخبار ليبيا24

وجه وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خلال زيارته إلى ترهونة، اليوم الخميس، نداء لأهالي المدينة بالعودة إلى بيوتهم، مشيرًا إلى أنهم سينعمون بالأمن والاستقرار، على حد قوله.

يأتي ذلك بعد أيام من اضطرار عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح عن ترهونة بعد تعرض مدينتهم للاقتحام من قبل قوات الوفاق، وما صاحبها من أعمال انتقامية وعمليات نهب وحرق وتدمير للممتلكات العامة الخاصة.

وقال باشاغا، في تصريحات أوردتها غرفة عملية بركان الغضب، “إن ترهونة ستكون مدينة آمنة تساهم في استقرار ليبيا دون اللجوء إلى تصفية الحسابات الغير مسوح بها”.

وأضاف، “مدينة ترهونة ستكون في أفضل حال والقوة المعدة من وزارة الداخلية ستشرف على فتح كافة المؤسسات الخدمية للمواطن”. وقال، “نتعهد بعودة الأمن إلى مدينة ترهونة لتصبح قوية في جسم الدولة الليبية والتي ستسير بخطى ثابتة وسريعة نحو التقدم والرقي”.

ووثقت تسجيلات مصورة قيام عناصر تابعة لقوات حكومة الوفاق بحرق بيوت وممتلكات المدنيين في ترهونة بعد نهبها وسرقة محتوياتها.

وأظهرت مقاطع فيديو، جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، نشوب حرائق مفتعلة من قبل عناصر تابعة لقوات الوفاق بالعديد من المنازل في ترهونة، إضافة إلى تدمير أخرى.

وأضطر السكان المحليين في ترهونة إلى النزوح عن مدينتهم إلى مدن أخرى بشرق ليبيا بعد اقتحام قوات الوفاق المدعومة من تركيا لمدينتهم خوفا من تعرضهم لأعمال انتقامية.