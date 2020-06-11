العرادي يدعو جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها لتمرير اتهامات عثمان بن عثمان لها خلافات على تويتر بين نعمان بن عثمان وجماعة الإخوان

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دعا القيادي في حزب العدالة والبناء، عبدالرزاق العرادي، جماعة الإخوان في ليبيا وأنصارها، إلى تمرير الهجمات والاتهامات التي شنها نعمان بن عثمان ضد الجماعة على موقع تويتر.

وقال العرادي، في تغريدة على تويتر، “ألعبوا أرضي ومشوها. نعمان كان له دورا إعلاميا مهما في صد العدوان وكان علقما على حفتر وعصابته وداعميه وقهرهم ودرهلهم كبدهم وبالأسلوب اللي يفهموه”. وأضاف، “تغريداته الأخيرة أبلعوها ومشوها وما توقفوش عندها”.

وشهد موقع تويتر اشتعال شرارة خلاف بين نعمان بن عثمان، وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، توسعت إلى حملات إساءة واتهامات متبادلة بينهما.

واتهم بن عثمان جماعة الإخوان المسلمين بسرقة أموال الليبيين، حيث كتب في تغريدة يقول: ” (…) تنظيم الإخوان المسلمين استعدوا لإرجاع كل الأمول التي سرقتوها من الليبيين. حترجعوهم مليم مليم، غصبا عنكم”.

كما كتب يقول: “تنظيم الإخوان المسلمين مثل شجرة الخروعة “شجرة الخروع” كل ما تكبر اتضايق الناس بدون فايدة”.

في المقابل ردت جماعة الإخوان على اتهامات بن عثمان بأن وصفته بـ“المرتزق” و “القرمطي السابق”، حيث وأصدرت “المنارة للإعلام” انفوغرافيك ضده تحت اسم “دورة حياة المرتزق”، وكتبت تقول: ” المرتزق (…) نعمان بن عثمان ماذا يقول على مفتي ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني أيام كان “قرمطي سابق” ويفتخر بقيام مجلس نواب طبرق بإصدار قرار إقالة الشيخ”.