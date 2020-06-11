السراج: حكومة الوفاق لن تتخلف عن اللقاءات الجادة مع شركاء حقيقيين يسعون لقيام الدولة

السراج: حكومة الوفاق لن تتخلف عن اللقاءات الجادة مع شركاء حقيقيين يسعون لقيام الدولة

أخبار ليبيا24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس بطرابلس، مع سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا اوليفر أوفتشا، مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا.

وأكد السراج، أن حكومة الوفاق الوطني لن تتخلف عن أي لقاء جاد مع شركاء حقيقيين يسعون فعلا لقيام دولة مدنية ديموقراطية، ولا يعتبرون مبادرات حل الأزمة مجرد مناورات سياسية لكسب الوقت أو تحقيق مصالح خاصة، وفق قوله.

وأشار السراج، إلى أن حكومة الوفاق أعلنت التزامها بمقررات مؤتمر برلين فور إعلانها، منوها إلى أنه قد أكد للمستشارة الألمانية خلال اتصال هاتفي جري منذ أيام أن الحكومة تتخذ مواقفها وفقا للثوابت الوطنية وقيم ومبادئ راسخة.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

من جانبه أكد السفير الألماني خلال اللقاء، حرص بلاده على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وفقا لمسارات الحل الثلاث (العسكرية الأمنية، والسياسية، والاقتصادية )، مجددا حرص ألمانيا على تحقيق الاستقرار في ليبيا.