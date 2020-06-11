الإعلان عن أول حالة شفاء من كورونا في زليتن
قسم العزل زليتن يطالب العائدين من السفر من خارج ليبيا والعائدين من الجنوب الليبي بالتواصل مع فريق الرصد
أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلن قسم العزل الخاص بفيروس كورونا زليتن عن شفاء أول حالة في مدينة زليتن خروج المريض، منوهة أنه أحد القادمين من تركيا .
وأشار القسم إلى أنه تم نقل الحالة بعد تحسنهامن قسم الأيواء إلى قسم العزل المؤسسي إلى حين إعلان الشفاء .
وعن الوضع الوبائي في زليتن، أوضح قسم العزل زليتن أن إجمالي عدد الحالات الآن “9” منها حالتين لعائدين من السفر من تركيا، وحالة واحدة مخالط و حالتين لمقيمين بزليتن وقادمين من منطقة غدوة، و حالة واحدة أولية غير معروفة المصدر “أي أن الحالة لم تسافر ولم تكن في منطقة موبوءة”، وحالة قادم من السفر من السعودية وحالة قادمة من سبها وحالة واحدة شفاء .
وطالب القسم العائدين من السفر من خارج ليبيا والعائدين من الجنوب الليبي من سبها والشاطيء حيث انتشر وباء كورونا بالمنطقة التواصل مع فريق الرصد.