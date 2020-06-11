الإعلان عن أول حالة شفاء من كورونا في زليتن

الإعلان عن أول حالة شفاء من كورونا في زليتن قسم العزل زليتن يطالب العائدين من السفر من خارج ليبيا والعائدين من الجنوب الليبي بالتواصل مع فريق الرصد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن قسم العزل الخاص بفيروس كورونا زليتن عن شفاء أول حالة في مدينة زليتن خروج المريض، منوهة أنه أحد القادمين من تركيا .

وأشار القسم إلى أنه تم نقل الحالة بعد تحسنهامن قسم الأيواء إلى قسم العزل المؤسسي إلى حين إعلان الشفاء .

وعن الوضع الوبائي في زليتن، أوضح قسم العزل زليتن أن إجمالي عدد الحالات الآن “9” منها حالتين لعائدين من السفر من تركيا، وحالة واحدة مخالط و حالتين لمقيمين بزليتن وقادمين من منطقة غدوة، و حالة واحدة أولية غير معروفة المصدر “أي أن الحالة لم تسافر ولم تكن في منطقة موبوءة”، وحالة قادم من السفر من السعودية وحالة قادمة من سبها وحالة واحدة شفاء .

وطالب القسم العائدين من السفر من خارج ليبيا والعائدين من الجنوب الليبي من سبها والشاطيء حيث انتشر وباء كورونا بالمنطقة التواصل مع فريق الرصد.