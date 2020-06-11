إصابة نجم النصر لكرة القدم برصاصة عشوائية

الهرام تعرض للإصابة بالرصاص خلال تأديته لواجب عزاء في منطقة شارع سوريا

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أخبار ليبيا 24 -خاص

تعرض لاعب النصر لكرة القدم أحمد الهرام الشهير بلقب الكوري لرصاصة عشوائية تسببت في إصابته في رجله اليسري .

وأشار مصدر مقرب من اللاعب أن الهرام تعرض للإصابة بالرصاص خلال تأديته لواجب عزاء في منطقة شارع سوريا .

وقال المصد ر- لأخبار ليبيا 24 – إن الإصابة كانت في رجله اليسرى فوق الركبه .

وأضاف المصدر أن اللاعب يتواجد في مركز بنغازي الطبي وسيجري عمليه لاستخراج الرصاصة .

ويعتبر احمد الهرام أحد أبرز اللاعبين في الدوري الليبي وتوج مع النصر ببطولة الدوري الليبي موسم 2018 .

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