إصابة نجم النصر لكرة القدم برصاصة عشوائية الهرام تعرض للإصابة بالرصاص خلال تأديته لواجب عزاء في منطقة شارع سوريا

أخبار ليبيا 24 -خاص

تعرض لاعب النصر لكرة القدم أحمد الهرام الشهير بلقب الكوري لرصاصة عشوائية تسببت في إصابته في رجله اليسري .

وأشار مصدر مقرب من اللاعب أن الهرام تعرض للإصابة بالرصاص خلال تأديته لواجب عزاء في منطقة شارع سوريا .

وقال المصد ر- لأخبار ليبيا 24 – إن الإصابة كانت في رجله اليسرى فوق الركبه .

وأضاف المصدر أن اللاعب يتواجد في مركز بنغازي الطبي وسيجري عمليه لاستخراج الرصاصة .

ويعتبر احمد الهرام أحد أبرز اللاعبين في الدوري الليبي وتوج مع النصر ببطولة الدوري الليبي موسم 2018 .