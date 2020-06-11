إصابة نجم النصر لكرة القدم برصاصة عشوائية
الهرام تعرض للإصابة بالرصاص خلال تأديته لواجب عزاء في منطقة شارع سوريا
أخبار ليبيا 24 -خاص
تعرض لاعب النصر لكرة القدم أحمد الهرام الشهير بلقب الكوري لرصاصة عشوائية تسببت في إصابته في رجله اليسري .
وأشار مصدر مقرب من اللاعب أن الهرام تعرض للإصابة بالرصاص خلال تأديته لواجب عزاء في منطقة شارع سوريا .
وقال المصد ر- لأخبار ليبيا 24 – إن الإصابة كانت في رجله اليسرى فوق الركبه .
وأضاف المصدر أن اللاعب يتواجد في مركز بنغازي الطبي وسيجري عمليه لاستخراج الرصاصة .
ويعتبر احمد الهرام أحد أبرز اللاعبين في الدوري الليبي وتوج مع النصر ببطولة الدوري الليبي موسم 2018 .