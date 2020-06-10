هل هي إشارة إلى تدخل تركيا؟.. قرقاش “حول ليبيا”: لا يمكن إعادة عقارب الزمن لقرن خلا عبر التدخل العسكري

هل هي إشارة إلى تدخل تركيا؟.. قرقاش “حول ليبيا”: لا يمكن إعادة عقارب الزمن لقرن خلا عبر التدخل العسكري وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: لا يمكن شرعنة سلاح الميليشيات في بلد عربي جديد

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدات على تويتر حول الوضع في ليبيا، إنه لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي.

يأتي ذلك في ظل استمرار التدخل العسكري التركي في ليبيا لدعم حكومة الوفاق والمجموعات المسلحة لها، ضد الجيش الوطني الليبي.

وأضاف، قرقاش، “لا شك أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الاقتتال”.

وقال، “هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبياً ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية”.

وأضاف قرقاش، “مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي”.