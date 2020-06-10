هل تنجح الاتفاقية الإيطالية اليونانية في تقويض أطماع أردوغان في المتوسط؟

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت إيطاليا واليونان اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس عقب التوقيع مع نظيره الإيطالي لويجى دى مايو على الاتفاقية :”إن تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد اليونان”.

من جهته، أشاد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالاتفاقية، ووصفها بأنها تطور له أهمية تاريخية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، كما تمهد السبيل لليونان للتوصل لاتفاق مماثل مع جارتها ألبانيا.

يذكر أن دندياس ودي مايو التقيا في روما فبراير الماضي لبحث سبل التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تربط اليونان وإيطاليا شراكة في مشروع أنابيب غاز شرق المتوسط.

وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي دعمها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان التي تم توقيعها الثلاثاء.

وطالبت اللجنة في بيان لها بالانضمام إلى الاتفاقية كونها “إطارا عادلا” لترسيم الحدود بين دول المنطقة المتوسطية.

وكانت إيطاليا ترفض ترسيم الحدود منذ 1977، ووفق الاتفاقية تبقى كل حدود شرق المتوسط البحرية رسمت بين قبرص واليونان ومصر وإيطاليا و الباقى لليبيا، وبهذا تكون اليونان قد أقفلت الطريق على تركيا.

يشار إلى أن توقيع الاتفاقية جاء بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، وثارت أزمة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.

ووقعت تركيا مذكرة تفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة أخرى بشأن التعاون الأمني والعسكري، مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019، واعتبرت قوى ليبية ودول جوار أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتُقوض الاستقرار الإقليمي.