هل تنجح الاتفاقية الإيطالية اليونانية في تقويض أطماع أردوغان في المتوسط؟
أخبار ليبيا24 – متابعات
أعلنت إيطاليا واليونان اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
وقال وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس عقب التوقيع مع نظيره الإيطالي لويجى دى مايو على الاتفاقية :”إن تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد اليونان”.
من جهته، أشاد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالاتفاقية، ووصفها بأنها تطور له أهمية تاريخية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، كما تمهد السبيل لليونان للتوصل لاتفاق مماثل مع جارتها ألبانيا.
يذكر أن دندياس ودي مايو التقيا في روما فبراير الماضي لبحث سبل التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تربط اليونان وإيطاليا شراكة في مشروع أنابيب غاز شرق المتوسط.
وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي دعمها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان التي تم توقيعها الثلاثاء.
وطالبت اللجنة في بيان لها بالانضمام إلى الاتفاقية كونها “إطارا عادلا” لترسيم الحدود بين دول المنطقة المتوسطية.
وكانت إيطاليا ترفض ترسيم الحدود منذ 1977، ووفق الاتفاقية تبقى كل حدود شرق المتوسط البحرية رسمت بين قبرص واليونان ومصر وإيطاليا و الباقى لليبيا، وبهذا تكون اليونان قد أقفلت الطريق على تركيا.
يشار إلى أن توقيع الاتفاقية جاء بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، وثارت أزمة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.
ووقعت تركيا مذكرة تفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة أخرى بشأن التعاون الأمني والعسكري، مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019، واعتبرت قوى ليبية ودول جوار أن الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وتُقوض الاستقرار الإقليمي.