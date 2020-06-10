مسؤول في شركة البريقة: كميات إسطوانات الغاز المنتجة بمستودع طبرق كافية وموزعيه يتلاعبون

أخبار ليبيا24- خاص

قال مندوب المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط محمد رحيل السعيطي إن الكميات المنتجة من إسطوانات غاز الطهي في مستودع طبرق كافية جداً.

وأكد السعيطي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن الكثير من موزعي الغاز يتلاعبون بالبيع والتوزيع وهو أمر يخص الجهات الأمنية والرقابية.

وأشار مندوب المبيعات بشركة البريقة إلى أن إنتاج مستودع طبرق اليومي من اسطوانات غاز الطهي يبلغ أكثر من 6000 إسطوانة، ولاوجود لأي نقص في المواد الشغيلية بل هنالك مشكلة في قنوات التوزيع.

وأوضح السعيطي أن التوزيع يتم خلال الأسبوع وأيام السبت والإثنين والإربعاء مخصصة لمدينة طبرق من عين الغزالة غرباً إلى كمبوت شرقاً.

وأفاد المندوب أن أيام الأحد والثلاثاء والخميس مخصصة لخارج مدينة طبرق من القيقب غرباً بالجبل الأخضر إلى كمبوت وأمساعد والجغبوب.

ولفت السعيطي إلى أن يوم السبت يتم التوزيع على 23 موزع داخل طبرق ويوم الإثنين يتم التوزيع على عدد 24 موزع داخل المدينة ويوم الإربعاء يتم التوزيع على 26 موزع، موضحًا أن المدينة تتحصل على نصيب كبير في التوزيع والأزمة الحالية أزمة تويع ومراقبة.

وذكر مندوب المبيعات أن التويع الخارجي ليوم الأحد يتم على عدد 30 موزع في مناطق الاثرون ومرتوبة وأم ركبة وامساعد ورأس التين وقصر الجدي ومرسى لك ولملودة وبئر الأشهب والجغبوب وكرسة.

وأضاف أما توزيع يوم الثلاثاء يكون على عدد 10 موزعين في كل من المخيلي والتميمي والبمبة ومرسى لك والأشهب ولملودة وأم الرزم والبردي والقيقب وعدد من المحطات في أمساعد وهم موزعون مختلفون عن يوم الأحد.

وبين السعيطي أن يوم الخميس يتم التوزيع على 17 موزع بمناطق كرسة ومرتوبة وأم الرزم وأمساعد وبوفرجاني والجغبوب والقيقب ولملودة والتميمي وجنزور الشرقية وبيت ثامر ودرنة والقبة والأبرق وبئر الأشهب.

وذكر أن كل سيارة تحمل عدد 280 إسطوانة وهي كافية ونحن نلتزم بالإنتاج اليومي بكل الطاقة الإنتاجية والتعبئة على السيارات أما الإشراف على التوزيع من صميم عمل الأجهزة الرقابية والأمنية.

وأوضح وأوضح مندوب المبيعات بشركة البريقة أن الشركة خدمية ملزمة بتوفير الوقود والغاز للمواطن في كل الأوقات.