مؤسسة النفط بطرابلس تؤكد وقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، وذلك عقب أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج بعد فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن آمر كتيبة خالد بن الوليد يوسف حسين التباوي قام بإجبار عاملي حقل الفيل النفطي على إغلاق الإنتاج في الحقل من جديد بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج عقب فتح الصمامات المغلقة في الحمادة”.

وأضافت المؤسسة، أن “هذا عمل إجرامي خطير بحق الشعب الليبي ومصالحه، ويظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها بل أصبح عبارة عن ميليشيات تنفذ أوامر من قيادات غير قانونية من أجل خدمة المصالح الأجنبية”.

وجددت المؤسسة تأكيدها أنها ستقوم بملاحقة المجرمين قانونيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مشددة على أنه يجب أن يدفع كل من يعمل على تدمير الاقتصاد ومستقبل البلاد ثمن جرائمه، على حد قولها.