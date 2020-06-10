كتيبة 604 مشاة سرت: فرار قوات الوفاق إلى مابعد بوابة الـ 50 غرب المدينة

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كشفت الكتيبة 604 مشاة – سرت أن قوات الوفاق المعتدية على الآمنين في مدينة سرت فرت مدحورة إلى ما بعد بوابة الـ 50 غرب سرت بعد أن تم دك أوكارهم بالمدفعية والطيران.

وأضافت الكتيبة أنه ما بين الأمس واليوم تكبدت القوات المعتدية أكثر من 10 قتلى وعشرات الجرحى، ليرتفع عدد قتلاهم إلى أكثر من 70 قتيل منذ بداية عدوانهم الآثم.

وأكدت كتيبة 604 مشاة – سرت أنه إعطاب عدد من الآليات والمدرعات، موضحًة أن القوات المسلحة تسيطر على المحطة البخارية بالكامل 20 كم غرب سرت وما بعدها.

وأشارت الكتيبة إلى أنه تم إسقاط 2 طائرة مسيرة تركية في محيط مدينة سرت، مؤكدة أنه يتم تعزيز جميع محاور القتال بوحدات مقاتلة ولا يزال توافد القوات مستمرا.

وذكرت كتيبة 604 مشاة – سرت أنه في المقابل لايوجد أي خسائر في صفوف قواتها، موضحة أن جميع القوات على أهبة الاستعداد وفي انتظار الأوامر للانقضاض على العدو.