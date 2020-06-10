“كاجمان” يطالب بعدم الاعتداد بأي قرار صادر من المجلس الرئاسي إلا بضوابط

“كاجمان” يطالب بعدم الاعتداد بأي قرار صادر من المجلس الرئاسي إلا بضوابط

أخبار ليبيا24

خاطب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان مصرف ليبيا المركزي طرابلس وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدراية ووزارة المالية في حكومة الوفاق بعدم اعتماد أي قرار يصدر من المجلس الرئاسي إلا وفقًا لضوابط.

وشدد كاجمان على الجهات المذكورة بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي مالي أمني إداري تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير مستند على محضر اجتماع للمجلس بتاريخه ورقمه.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي على عدم الاعتداد بأي قرار سياسي مالي أمني إداري تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مخالف لنصوص بنود الإعلان الدستوري أو مخالف لبنود الاتفاق السياسي أو مخالف للقوانين والتشريعات النافذة.

ودعا كاجمان إلى عدم الاعتداد بأي قرار سياسي مالي أمني إداري تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإجراءات مخالفة لبنود الاتفاق السياسي أو مخالف للقوانين والتشريعات النافذة.

وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي مالي أمني إداري تنظيمي يصدر من غير جهة الاختصاص وفق بنود الإعلان الدستوري وتعديلاته، أو للاتفاق السياسي أو للقوانين والتشريعات النافذة.