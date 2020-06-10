عميد بلدية البيضاء والسفير الألماني يبحثان جهود تعزيز دعم ألمانيا للتنمية المحلية

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بحث عميد بلدية البيضاء، علي حسين، مع السفير الألماني أوليفر أوفتشيا بمقر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القبة جهود تعزيز ألمانيا للتنمية الاقتصادية المحلية عن طريق مبادرات المشاريع الصغرى الخاصة بالشباب والعمل على إصلاح البنية التحتية للأندية والمقرات الترفيهية داخل البلدية.

وثمن حسين، جهود الدولة الألمانية في تعزيز دور السلطات المحلية، مؤكدًا على نيته تعزيز علاقة البلدية بكل الجهات التي بدورها أن تنجح عمل البلدية عبر إشراك مؤسسات المجتمع المدني، وفئات الشباب والمرأة عبر نشاطات مشتركة بين البلدية والمؤسسات داخل البلدية.

وتتطلع الجمهورية الألمانية لتقديم الدعم لبلدية البيضاء عبر تدريب وتطوير كادر الجهاز الإداري للمجلس البلدي لزيادة كفاءة وأداء الأجهزة المحلية.

وقال السفير الألماني، في تغريدة على تويتر، “سررت بلقاء علي محمد، عميد بلدية البيضاء المنتخب. أعجبت بجهوده في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية في مدينته وخلق فرص للشباب. سعيد برؤية البيضاء ضمن برنامج التعاون الثنائي”.

ودعا عميد بلدية البيضاء سفير ألمانيا إلى زيارة بلدية البيضاء، حيث لاقت دعوته ترحيبا من السفير.

وقالت بلدية البيضاء، إن هذا اللقاء جاء بطلب من السفير الألماني عقب زيارته للقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على التوالي.