ظهور المشير “حفتر” في الرجمة يسقط نخب ونشطاء ومؤيدي الوفاق “مجددًا”

أخبار ليبيا24

نذكر دائمًا أن إعلام حكومة الوفاق من قنوات ومواقع إخبارية وإعلاميين وصحفيين ونشطاء والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تلتقف كافة الأخبار والتقارير مجهولة المصدر حول القائد العام والقوات المسلحة والتحركات العسكرية وتبدأ في بثها عبر منصاتها المختلفة.

دافع هذه الآلة الإعلامية منذ بداية المعارك في 2014 هو تحقيق انتصار وهمي عبر هذه المنصات، وإقناع متتبعيهم ومناصريهم أنهم يحققون التقدمات وأنهم يسيطرون على مواقع جديدة إلى أن اصطدموا بالحقيقة وهي تحقيق النصر الحقيقي في بنغازي ودرنة وتطهيرها من اتباعهم والقضاء على الأجنحة العسكرية للإسلام السياسي.

والغريب أن نخب الوفاق ومتصدري الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي رغم اكتشاف كذبهم وتزييف الحقائق إلا أنهم لازالوا مصرين على الظهور والتصريح وبث المزيد من الافتراءات وخطاب الكراهية والفتن والتجني والاتهامات جزافًا دون دليل أو بينة، دون حساب ولا حتى اعتذار فقط لمن صدقهم وركض خلف أوهامهم.

الحادثة الأبرز

في السابق في أبريل 2018، تناول إعلام الوفاق خبر وفاة حفتر في فرنسا، حيث أكدوا وفاته سريريًا وأنهم في انتظار الإعلان الرسمي عن وفاته، بل ودخلوا في تفاصيل أخرى بكل جرأة حول دفن الجثمان وإرساله ومن سيستقبله وأين سيدفن.

وأكثر المحرجين كان المحلل السياسي محمد بويصير الذي نسج روايات عديدة عن ورثة حفتر المزعومين وعن صراع دول عديدة لفرض مرشحها لمنصب القائد العام للقوات المسلحة.

بويصير أصيب بحالة من الغضب سكبها حبرا على صفحته على “فيسبوك” وخاصة في منشوره الذي أصبح مثارا للتندر حين نفى أن المشير سيصل من القاهرة إلى بنغازي وفيها قال “إن القاهرة قالت محصلش” في تكذيب منه لإعلان وجود حفتر في القاهرة.

ومع وصول المشير حفتر إلى مطار بنينا صعق بويصير متابعيه بمنشور يصرخ فيه ممن قال إنهم يخرجون المشير المريض للعلن رغم أن الأخير كان بحالة صحية ممتازة وخطب في مستقبليه الذين تجمعوا لاستقباله.

وختم بويصير مشوار “مرض حفتر” بإغلاق صفحته على موقع الفيسبوك.

أما القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية عبد الرزاق العرادي قدم اعتذاره عن الإشاعة التي أطلقها بشأن مرض وموت القائد العام المشير خليفة حفتر. وكتب العرادي عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” :”وعدت بالاعتذار إذا ما ظهر حفتر من خلال صورة فأعتذر لأصدقائي عن نشر هذا الخبر”.

وأضاف القيادي :”إن لم يرحل حفتر اليوم فسيرحل غداً، ومن لم يمت بالسيف مات بدونه، سيمرض حفتر أو يمت فجأة، سيموت حفتر طبيعيا على فراشه أو يناله عدوه، سيرحل حفتر آجلا أو عاجلا”.

وقام العرادي بحذف منشور له أكد فيه موت المشير خليفة حفتر في باريس والتحضيرات لإجراء جنازة له كما زعم نقلا عن مصادره الخاصة.

تكرار الأمر

الغريب أن بويصير والعرادي، لم يستفيدا من التجربة السابقة وتسببوا في إحباط كبير وغضب لدى متتبعيهم، حيث كانوا هم أبرز من تناول خبر وجود حفتر تحت ما اسماها بالرقابة المشددة في القاهرة.

حيث ادعى بويصير أن “القبة” هي من ستقود العمل فى برقة المرحلة القادمة بعد أن أكد أن حفتر فى بيته في القاهرة تحت المراقبة المشددة وأن كل أقاربه بدأوا يلحقون به هناك.

وتابع بويصير في أحد منشوراته على حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك” :” أن القبة ستقود المرحلة من أجل وقف إطلاق النار وفتح تصدير النفط والشروع فى مفاوضات الحل السياسي”.

وأضاف الناشط السياسي :”إن كنا ننتظر التأكيد بخطاب وداعي من الجنرال ، إلا أن هذه النهاية الهادئة لمسيرته تتماهى مع الأسلوب المصري الناعم والمتحضر أيضا الذي تتبناه فى هذه الأحوال”.

أما لقيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية عبد الرزاق العرادي رجع مجددًا يبث أمانيه حول “هروب حفتر” إلى فنزويلا وعلاقة مصر بالأمر.

وقال العرادي في تغريدة على حسابه على “تويتر” :”المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناتن واينر واستنادا إلى مسؤولين مصريين قال ما مفاده إن مصر تتخلص من حفتر بوضعه تحت الإقامة الجبرية إلى حين ترتيب مكان نفيه”.

وختم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في منشوره الذي يعبر من خلاله عما في نفسه قائلا :”انتهى الدرس يا غبي”.

ورغم التوضيحات التي أطلقها نشطاء عبر “فيسبوك و تويتر” أن حساب المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جونثون واينر الذي استندت عليه بوتقة الوفاق في ادعائتهم هذه بانه حساب غير رسمي للمبعوث الأمريكي السابق إلا أنهم تجاوزوا الأمر.

الكذب لم يقف إلى هذا الحد؛ بل ادعى بعضهم ليلتها أن المشير حفتر فر إلى فنزويلا، في إشاعة سمجة و مكررة.

وكانت “أخبار ليبيا24” أكدت خلال اليومين الماضيين من مصادر مطلعة أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر متواجد حاليًا في مقر القيادة العامة في الرجمة وليس كما ادعت السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المصادر أن خبر وصول حفتر إلى فنزويلا للجوء الذي نشر في الموقع الرسمي للسفارة الفنزويلية في أمريكا؛ هو خبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا.

الجدير بالذكر أن السفارة الفنزويلية في أمريكا هي سفارة تابعة للحكومة الجديدة، و غير تابعة للحكومة الموجودة في فنزويلا التابعة للرئيس نيكولاس مادورو؛ بالتالي فإن معلوماتها من داخل فنزويلا هي معلومات غير دقيقة ومنفصلة عن أرض الواقع.

ولفتت المصادر إلى أن إعلام تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين عبر قنواتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اعتمدوا على تصريح السفارة الفنزويلية في أمريكا وبدأوا في نشر هذه المعلومات.

وأضافت المصادر أن طائرة حفتر الخاصة سافرت فعلا إلى فنزويلا و هي ليست المرة الأولى بل أرسلت الطائرة لغرض إنجاز مهمة أخرى.

واستقبل القائد العام المشير خليفة حفتر اليوم الأربعاء في مكتبه بمقر القيادة العامة الرجمة ، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة أن القائد العام عبر خلال اللقاء عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا.

وأشار مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن المشير حفتر أكد استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

وأضاف مكتب الإعلام في القيادة العامة أنه تم خلال هذا اللقاء الحديث حول إعلان القاهرة الذي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق.

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن أوفتشا أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام،