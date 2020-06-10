خلال لقائه المشير حفتر بالرجمة.. السفير الألماني يشجع على استئناف محادثات “5 + 5”

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

شجع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، خلال لقائه مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالرجمة، على استئناف محادثات “5 + 5” بشكل بناء من أجل وقف إطلاق نار في ليبيا.

وقال أوفتشا في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الأربعاء: “من خلال اجتماع اليوم مع الجنرال حفتر، أعربت عن قلقي حيال المواجهات العسكرية المستمرة وتأثيرها المقلق على السكان المدنيين”.

وأضاف أوفتشا: “لقد شجعت على إستئناف محادثات (5 + 5) بشكل بناء من أجل وقف إطلاق نار يمكن الوثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية”.

وكان مكتب الإعلام بالقيادة العامة قد أعلن أن المشير حفتر بحث مع السفير الألماني “إعلان القاهرة” الهادف إلى عودة أطراف الصراع الليبي إلى طاولة المفاوضات، واستئناف العملية السياسية.

وأعرب حفتر، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة، عن شكره لجهود ألمانيا من أجل دعم السلام في ليبيا، مشيرًا إلى استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.