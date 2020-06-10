خارجية ألمانيا: مشاركة روسيا في التسوية السياسية أمر ضروري خارجية ألمانيا: روسيا لها نفوذ في ليبيا ومن المهم بالنسبة لألمانيا مشاركتها بطاولة المفاوضات

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اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برجر، أن روسيا هي إحدى دول عملية برلين حول ليبيا، موضحًا أن مشاركتها في التسوية السياسية في ليبيا ضرورية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الألمانية، في إحاطة إعلامية له، اليوم الأربعاء، أن روسيا هي إحدى الدول المشاركة في عملية برلين، وتنتمي إلى مجموعة من الدول التي ستكون حاضرة إلى طاولة المفاوضات.

ولفت إلى أن روسيا لها نفوذ في ليبيا، ومن المهم بالنسبة لألمانيا مشاركتها في جميع الجهود الرامية إلى التأثير على أطراف النزاع، حتى لا يكون هناك تعارض في الحل السياسي.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدا في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات تحت الرعاية الأممية في أسرع وقت في ليبيا، معربين عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا.

وأوضحت الرئاسة الروسية، في بيانٍ إعلامي عقب المحادثة نقلته “روسيا اليوم”، أن بوتين وميركل أشادا بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية، استكمالاً لمقرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.