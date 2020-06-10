تشاووش أوغلو: أنقرة ترفض “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، رفض أنقرة “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية، واصفا إيها بأنها “محاولة لإنقاذ المشير خليفة حفتر بعد الخسائر التي مني بها في أرض المعركة”.

وقال أوغلو لصحيفة “حريت” التركية اليوم الأربعاء: “مسعى وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة مات في مهده. إذا كان سيجري التوقيع على وقف لإطلاق النار، فإنه ينبغي أن يكون عبر منصة تجمع كل الأطراف معا”.

وأضاف تشاووش أوغلو: “لا نرى أن الدعوة لوقف إطلاق النار لإنقاذ حفتر خالصة أو يمكننا تصديقها”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأكد أوغلو، أن تركيا ستواصل إجراء محادثات مع كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حل في ليبيا، مشددا على أن هذا الحل يتطلب موافقة الطرفين.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن السبت الماضي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية باتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، والتي تتضمن وقف إطلاق النار، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي بإشراف الأمم المتحدة.