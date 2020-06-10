تسجيل أول ولادة قيصرية لحالة في الحجر الصحي ببنغازي العملية القيصرية تم إجرائها بإحدى المصحات في مدينة بنغازي بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا – بنغازى، عن تسجيل حالة ولادة قيصرية أثناء فترة الحجر الصحي، إذ وضعت أم بأحد المواقع التي تشرف عليها الغرفة المركزية مولودها بعملية قيصرية تم إجراؤها بإحدى المصحات في مدينة بنغازي بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان للغرفة اليوم، فإن رئيس الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي والفريق الطبي المتابع للحالة، قاموا مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة للأم ومولودها للاطمئنان على صحتهما، وقدموا لهما باقة ورد بالمناسبة.

وأوضح البيان أن هذه تعتبر أول حالة ولادة بمواقع الحجر الصحي في مدينة بنغازي.

وكشف مصدر بالجنة العليا لمكافحة وباء كورونا عن رصد حالة صفرية جديدة مصابة بفيروس كورونا يوم أمس الإثنين تم تسجيلها لسيدة عائدة لتوها من جمهورية مصر العربية ولم تخالط غير والدتها العائدة من رحلة علاج وشقيقتها كونهم جميعا كانوا في الحجر الصحي الإجباري .

المصدر قال إن سائق الإسعاف الذي عاد بالحالة يخضع هو الآخر للحجر الصحي، وأخضع لتحاليل بي سي آر للتأكد من حمله للفايروس من عدمه .

وتابع أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تعمل عبر وزارة الداخلية ولجنة التقصي والرصد لحجر من مرت به في منفذ أمساعد الحدودي وستبلغ السلطات المصرية بالحالة لحجر مخالطيها هناك.

ولفت المصدر نفسه إلى أن مرافقي الحالة بينت التحاليل الأولية عدم إصابتهم بالفيروس وتجرى الآن عملية إعادة التحاليل اللازمة لهما للتأكد من صحة النتائج الأولية من عدمها.

وأضاف أن الحالة المصابة والحالتين المشتبه بهما نقلوا جميعا لمقر العزل الطبي بمستشفى الهواري مع عزل الحالة الصفرية عن الحالتين المشتبه بهما.

واختتم المصدر تصريحه أن الوضع تحت السيطرة ولا داع للقلق، داعيًا المواطنين لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها في السابق.