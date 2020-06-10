بومبيو يحث على تعجيل المحادثات بين الجيش وحكومة الوفاق

بومبيو يحث على تعجيل المحادثات بين الجيش وحكومة الوفاق واشنطن تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا24

حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن “موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا”.

وأضاف “مطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انخراط وفدي حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وذكرت أنها تتلقى ملاحظات الوفدين على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته إليهما في الثالث والعشرين من فبراير 2020.