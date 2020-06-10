بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية وقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي الطرفان أعربا عن القلق العميق إزاء الاشتباكات الواسعة النطاق الجارية في ليبيا

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أجرى الرئيس التركي رجب أردوغان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأربعاء، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبحث عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة الروسية، في بيان لها، أن بوتين وأردوغان، أعربا عن قلقهما البالغ إزاء تواصل العمليات العسكرية في ليبيا.

وحسب البيان، أعرب الطرفان عن القلق العميق إزاء الاشتباكات الواسعة النطاق الجارية في ليبيا، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والدمار، مشيرين إلى أهمية وقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي.

وفي ذات السياق، ذكرت الرئاسة التركية، أيضًا أن أردوغان وبوتين ناقشا الوضع في ليبيا وإدلب، فضلا عن القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى سبل مكافحة فيروس كورونا، والخطوات التي يمكن اتخاذها في فترة ما بعد الوباء.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت الإثنين الماضي، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكدا من جديد التزامهما للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.