بلير يطالب أوروبا بإيقاف انتهاكات تركيا في ليبيا واليونان بلير : يتعين على الدول الأوروبية الرد على الانتهاكات التركية بطريقة موحدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات



أعرب رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، عن مخاوفه من التدخل التركي في ليبيا، وتصرفاتها ضد اليونان في منطقة شرق المتوسط.

بلير طالب، في تصريحات لصحيفة Kathimerini اليونانية، الدول الأوروبية بأن تقف مع اليونان ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في البحر المتوسط.

وعبر عن رفضه لمذكرة التفاهم البحري الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق ، قائلا “تطوير حقول الغاز بين اليونان ومصر وإسرائيل، أمر في غاية الأهمية ولا يمكن إلغاء ذلك من جانب واحد عند إعلان الممرات البحرية المختلفة”.

وأضاف “أعتقد أن أحد مخاطر 19 Covid، انغماس الناس فيها لدرجة أنهم لا يبحثون عن مشاكل أخرى، بل يجب ألا نفقد تركيزنا”، مؤكدا أنه يتعين على الدول الأوروبية الرد على الانتهاكات التركية بطريقة موحدة.

ووقعت اليونان وإيطاليا، أمس الثلاثاء، على اتفاق بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين ويحل مشاكل كانت عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

ويأتي الاتفاق الذي وقع خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أثينا، بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.