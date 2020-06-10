النائب عيسى العريبي: رفض الوفاق وتركيا للمبادرة المصرية يضعهما في عزلة

أخبار ليبيا24

صرح رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبى أن رفض حكومة الوفاق وتركيا للمبادرة المصرية يضعهما في عزلة ويبين أطماع تركيا في الثروات الليبية.

وأضاف العريبي أن التأييد الدولي من أغلب دول العالم لإعلان القاهرة يضع تركيا وحكومة الوفاق في عزلة دولية باتت من خلال الترحيب الدولي والمحلي.

وأكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أن التأييد الدولي يكشف حقيقة الدور التركي وأطماعها في ثروات ليبيا وإنشاء قواعد استعمارية فيها.

وأوضح العريبي أن النظام التركي يزعزع أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بالكامل ويدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة منذ سنوات طويلة ، الأمر الذي يؤدي إلى إزهاق أرواح الليبيين ونهب خيراتهم وتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة.