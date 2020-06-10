الغزالي يبحث مع تسييري طبرق استقبال النازحين القادمين من المنطقة الغربية

الغزالي يبحث مع تسييري طبرق استقبال النازحين القادمين من المنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24- خاص

بحث صباح عضو مجلس النواب أبوبكر الغزالي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أوضاع النازحين القادمين من كافة المدن الواقعة مابين ترهونة وسرت.

وأكد الغزالي لـ”أخبار ليبيا24″ أن 15 عائلة وصلت طبرق قادمة من سرت إضافة إلى أكثر من 25 عائلة وصلت طبرق قادمة من ترهونة والعدد في تزايد.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه يقوم بالاتصال بعمداء البلديات لتوفير كل ما يلزم لهم، موضحًا أن العشرات من العائلات النازحة قد وصلت إلى مدن بنغازي وأجدابيا وسلوق وطبرق وإلى عدد من مدن الشرق.

ولفت الغزالي إلى أن أهالي سرت متخوفين من دخول الميليشيات وقد خرجت عدد من العائلات من سرت وهم في طريقهم إلى مدن الشرق.

وقال عضو مجلس النواب :”بحثت مع تسييري طبرق كل التجهيزات المطلوبة النازحين، ووجدت كل تجاوب من تسييري طبرق ولجنة الأزمة المشكلة في البلدية كذلك اللجنة العليا المشكلة على مستوى الحكومة المؤقتة”.

وطالب الغزالي بتكاتف الجهود من الجميع لتوفير المناخ المناسب للنازحين.