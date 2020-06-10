البيت الأبيض: ترمب والسيسي يبحثان الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال، جود ديري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن مستجدات الوضع في ليبيا.

وأضاف ديري، في تغريدة على تويتر، أن ترمب أشاد بجهود الرئيس السيسي في نهاية الأسبوع الماضي لتعزيز المصالحة السياسية ووقف التصعيد العسكري في ليبيا.

وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيسان ناقشا سُبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار 5 + 5 ورحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وأعلن السيسي، يوم السبت، في القاهرة، في حضور رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إطلاق مبادرة سياسية لوقف إطلاق النار والبدء في محادثات سياسية لحل الأزمة في ليبيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد حثّ اليوم الأربعاء، على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن “موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا”.

وأضاف، وزير الخارجية الأمريكي، “مطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة”.