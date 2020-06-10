البعثة الأممية وفدي الوفاق والجيش الوطني منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من المحادثات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن وفدي حكومة الوفاق وقيادة الجيش الوطني منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقد عقدت البعثة اجتماعاً مع وفد الجيش الوطني الليبي في الثالث من يونيو الجاري واجتماعاً آخر مع وفد حكومة الوفاق الوطني يوم أمس التاسع من نفس الشهر .

وكان الاجتماعان – اللذان عقدا من خلال الاتصال المرئي – مثمرين حيث أتاحا الفرصة للبعثة أن تناقش مع الوفدين آخر التطورات على الأرض وأن تتلقى ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في الثالث والعشرين من فبراير 2020.

وفي حين تشيد البعثة بجدية الطرفين والتزامهما في مسار حوار اللجنة العسكرية المشتركة، فإنها تدعوهما إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة، حيث إن التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها، تثير قلق البعثة بوجه خاص.

وفي الفترة ما بين الخامس والثامن من يونيو، تحققت البعثة من مقتل 19 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً من المدنيين في ثلاثة مواقع على الأقل خارج سرت وذلك جراء الغارات الجوية وصواريخ غراد.