البعثة الأممية تؤكد مقتل وجرح عشرات المدنيين بالتزامن مع هجمات قوات الوفاق على مدينة سرت

أخبار ليبيا24

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل 19 مدنيا على الأقل، بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا من المدنيين في ثلاثة مواقع على الأقل خارج سرت.

وذكرت البعثة، في بيان حول اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، أن إنها تحققت من سقوط القتلى والجرحى في الفترة ما بين 5 و8 يونيو الجاري، وذلك جراء الغارات الجوية وصواريخ غراد.

أتى ذلك في ظل تأكيد تقارير مقتل عدد من المدنيين جراء تعرض عدد من العائلات خلال المدة الماضية للقصف الجوي من قبل الطيران التركي المسير أثناء نزوحها من مدينة ترهونة إضافة إلى مقتل عائلة جراء استهداف منزلهم في سرت.

ودعت البعثة، في البيان، إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة.