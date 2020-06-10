الإعلام الحربي تنشر إيجاز العمليات العسكرية في محاور شرق مصراتة

أخبار ليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن الطلعات الجوية المُكثفة من قبل مقاتلات السلاح الجوي متواصلة ولم تتوقف.

وأوضحت الشعبة في إيجار للعمليات العسكرية التي خاضتها القوات المسلحة خلال الساعات الماضية في محاور شرق مصراتة أن الغارات الجوية تمكنت من استهداف عدداً من مواقع مجموعات قوات الوفاق والمرتزقة الأتراك.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي أنه تم تدمير منظومة دفاع جوي تُركية في مُحيط منطقة بوقرين، وتدمير المدفعية التابعة لمجموعات الوفاق والمرتزقة الأتراك والتي تقوم بقصف منازل الآمنين في منطقة جارف.

وأفادت الشعبة أنه تم استهداف رتل لمجموعات قوات الوفاق والمرتزقة الأتراك في منطقة السدادة، واستهداف مواقعهم وتمركزاتهم في محيط منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أنه تم استهداف وتدمير عربات عسكرية تتبع لقوات الوفاق في منطقة السواليط، إضافة إلى تدمير مواقع لمجموعات قوات الوفاق في منطقة القداحية.

وأشارت الشعبة إلى أن العمليات الجوية المُكثفة على مواقع مجموعات قوات الوفاق والمرتزقة الأتراك لازالت متواصلة حتى هذه اللحظات .

ولفتت شعبة الإعلام الحربي إلى أن منصات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة تُركية مُسيرة بالقرب من منطقة جارف.

وبينت الشعبة أن وصول التعزيزات لوحدات القوات المُسلحة لازال متواصل، مؤكدة أن الوحدات العكسرية تنتشر وتتمركز في المواقع المكلفة بها من قبل القيادة العامة للقوات المُسلحة وغُرف العمليات.