منظمة “رصد الجرائم”: الوضع في منطقة جارف جنوب غرب سرت يزداد سوءًا لتعرضهم لقصف شديد

أخبار لبيبيا24

كشفت منظمة “رصد الجرائم الليبية” اليوم الثلاثاء أن الوضع الإنساني في منطقة جارف جنوب غرب سرت يزداد سوءًا لتعرضهم لقصف شديد.

وأشارت المنظمة عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أن أنها تلقت عديد نداءات الاستغاثة من مدينة سرت ومنطقة جارف بالتحديد، لأن الوضع أصبح سيئًا مع انقطاع الاتصالات وحصار المدنيين و المصابين العالقين وسط القصف المتبادل.

وطالبت منظمة “رصد الجرائم الليبية” طرفي القتال بوقف إطلاق النار فورًا وتسهيل وصول فرق الإسعاف والخروج الآمن للمدنيين والجرحى من مناطق الاشتباكات.

وأشارت المنظمة إلى أن مدنيًا قتل وجرح اثنين آخرين جراء قصف طيران لم يتم تحديد تبعيته، استهدف مسجد منطقة جارف جنوب غرب سرت.

وكان شهود عيان أكدوا أن مايحدث في منطقة جارف يعتبر كارثة بكل ماتعني الكلمة حيث يتم استهدافها بالمدفعية الثقيلة من قبل قوات الوفاق مؤكدين أن المواطنين يركضون في المزارع خوفًا من القصف المتواصل.

وأشار الشهود إلى أن هناك قتلى وجرحى في صفوف المدنيين إضافة إلى فقدان بعض الأطفال، موضحين أن الوضع كارثي وقوات الوفاق لاتتقدم ولكنها تستخدم فلمدفعية التي تسقط على الآمنين في بيوتهم.