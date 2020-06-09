مكافحة الأمراض تشدد على ضرورة تطبيق حظر التجول بين المدن بعد تسجيل أكبر حصيلة يومية في ليبيا

مكافحة الأمراض تشدد على ضرورة تطبيق حظر التجول بين المدن بعد تسجيل أكبر حصيلة يومية في ليبيا مخاوف من ازدياد تفشي كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

شدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض على المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان لفيروس كورونا بعدم مغادرة مناطقهم لكي تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا تسجيل أكبر حصيلة إصابات لأول مرة في ليبيا بعد تسجيل 62 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (887) عينة، وبعد إجراء التحاليل الخاصة بها تبين أن عدد (825) عينة منها سالبة والبقية موجبة.

وأوضح المركز، أن الحالات الجديدة كانت (34) حالة لمخالطين و (14) حالة جديدة و (9) حالات قادمة من سبها و (5) حالات عائدة من السفر.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن بعد تسجيل هذا الرقم ارتفعت الإصابات في ليبيا إلى 332 إصابة منها 270 حالة نشطة.

وبيّن المركز، أن مجموع الحالات التي سجلت في طرابلس (18) حالة منها (10) حالات موجبة مخالطة و (6) حالات جديدة (2) حالات موجبة لمواطنين قادمين من سبها مقيمين بطرابلس.

وذكر المركز أن في بنغازي حالة واحدة عائدة من السفر من دولة مصر أما في سبها فإن مجموع الحالات المسجلة (17) حالة مخالطة.

وأفاد المركز، أن مجموع الحالات المسجلة في مصراتة هو (2) حالات (1) حالة لمواطن قادم من سبها مقيم بمصراتةو (1) حالة لمواطن عائد من السفر من مدريد.

أما في صبراتة؛ فإن مجموع الحالات وصل إلى (9) حالات منها (3) حالات جديدة و(5) حالات لمواطنين عادوا من سبها مقيمين بصبراتة و(1) حالة عائد من السفر قادم من إيطاليا.

وسُجل في الخمس (3) حالات منها (2) حالة جديدة و (1) حالة لمواطن قادم من سبها مقيم بالخمس، كما سجلت في رقدالين (2) حالات جديدة وفي الجفارة (1) حالة جديدة لمواطنة من النيجر مقيمة بالجفارة وفي صرمان مجموع الحالات (7) حالات مخالطين، أما في غدامس، فمجموع الحالات (2) حالات عائدة من السفر من تونس.