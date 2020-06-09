مصرع عائلة موظف بخارجية الحكومة الليبية في قصف بطائرة تركية مسيرة على حي سكني في سرت

مصرع عائلة موظف بخارجية الحكومة الليبية في قصف بطائرة تركية مسيرة على حي سكني في سرت خارجية الحكومة الليبية تندد بقصف المدنيين في سرت من قبل الطيران التركي المسير

أخبار ليبيا24

أودى قصف جوي بطائرة تركية مسيرة على الأحياء السكنية في سرت بحياة عائلة موظف بمكتب وزارة الخارجية بالحكومة الليبية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها الحارة ومواساتها في مصرع عائلة الموظف بمكتب الوزارة في سرت “سالم الفيتوري الفرجاني” جراء قصف تعرض له منزل العائلة في منطقة قرارة القزاح.

وتقدم وزير الخارجية وموظفي الوزارة بأحر التعازي والمواساة القلبية للموظف، في وفاة زوجته وابناءه الثلاثة وأخيه، نتيجة القصف التركي الذي تعرض له منزله بإحدى الطائرات المُسيرة.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، “إن طائرات تركية مسيرة تشن هذه الأيام سلسلة من الغارات المكثفة على سرت في محاولة لاحتلال المدينة وبلادنا، ويقتلون أهلنا وذوينا كل يوم ويستدعون المرتزقة الأجانب”.