ما حقيقة لجوء حفتر إلى فنزويلا ؟

أخبار ليبيا24- خاص

علمت “أخبار ليبيا24” من مصادر مطلعة أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر متواجد حاليًا في مقر القيادة العامة في الرجمة وليس كما ادعت السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المصادر أن خبر وصول حفتر إلى فنزويلا للجوء الذي نشر في الموقع الرسمي للسفارة الفنزويلية في أمريكا؛ هو خبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا.

الجدير بالذكر أن السفارة الفنزويلية في أمريكا هي سفارة تابعة للحكومة الجديدة، و غير تابعة للحكومة الموجودة في فنزويلا التابعة للرئيس نيكولاس مادورو؛ بالتالي فإن معلوماتها من داخل فنزويلا هي معلومات غير دقيقة ومنفصلة عن أرض الواقع.

ولفتت المصادر إلى أن إعلام تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين عبر قنواتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اعتمدوا على تصريح السفارة الفنزويلية في أمريكا وبدأوا في نشر هذه المعلومات.

وأضافت المصادر أن طائرة حفتر الخاصة سافرت فعلا إلى فنزويلا و هي ليست المرة الأولى بل أرسلت الطائرة لغرض إنجاز مهمة أخرى.

وكانت حسابات لشخصيات وصفحات تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين تناولت أخبار حول هروب القائد العام خليفة حفتر إلى فنزويلا؛ بعد تأكيد أن حفتر في القاهرة وأنه لن يعود من خلال منشور عبر حساب غير رسمي للمبعوث الأمريكي السابق لليبيا جونثن واينر على موقع تويتر.