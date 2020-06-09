مؤكدًا أنه انتصار مزيف..اخليل يصف قبائل بني وليد بـ”الجنجويد” ويدعو إلى تمشيطها مثل ترهونة

مؤكدًا أنه انتصار مزيف..اخليل يصف قبائل بني وليد بـ”الجنجويد” ويدعو إلى تمشيطها مثل ترهونة

أخبار ليبيا24

رغم انتحاله صفة عقيد بالجيش الليبي يستمر الملازم مصطفى اخليل في خطاب الكراهية عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” ونشر التهديد والوعيد للمدن والقرى ويصف أهاليها بأقبح الأوصاف.

وأبدى المدعو اخليل تساؤله مستغربًا من أسباب عدم تمشيط ونهب مدينة بني وليد من قبل مليشيات الوفاق كما حدث في مدينة ترهونة التي شهدت أكبر عمليات التمشيط والسرقة والنهب والتخريب المتعمد لكافة مرافق المدينة العامة والخاصة.

وقال في منشوره :”لماذا لم يتم تمشيط قبيلة الجنجاويد الشريفة بني وليد يا محمد الحداد – آمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق – مثل ما حدث في ترهونة ؟وتمكين ثوارها واكتفيتم بنصر مزيف”.

اخليل من خلال منشوره بدا منزعجًا كون أن مدينة بني وليد لم تلقى الدمار والتخريب الذي لقته مدينة ترهونة ويريد من أسماهم بثوارها من المدينة ليفعلوا بها من جرائم وأفعال القتل والتعذيب والخطف والحرق والدمار وغيرها من الأفعال التي لاتقبلها الشرائع والقوانين، ناهيك عن الأعراف والعادات.

ولم يكتفي المدعو اخليل بانزعاجه من عدم تمشيط بني وليد، بل بلغ الأمر به إلى أن قال :”ترهونة وبني وليد باذن الله ندوسوكم ونعلقوا صور الشهداء وسط ساحاتكم والله خوذوها مني ما فيكم راجل يا رعاة بتهربوا بتهربوا”.

وكان مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، وجه خطابًا إلى رئيس جهاز المبحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن مصراتة، لاستدعاء الملازم فرج خليل.

وأشار مدير مكتب “باشاغا” في خطابه، إلى أن الشخص المذكور ينتحل صفة عقيد بـ”الجيش الليبي” ولديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بها صور يرتدي فيها الزي العسكري الخاص بالجيش برتبة عقيد، مطالبًا بالتحقيق معه في هذه الوقائع.

وأردف أنه بناء على تعليمات وزير الداخلية بالوفاق، تقضي باستدعاء المعني والتحقيق معه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.