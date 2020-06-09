لجنة الأزمة ببلدية طبرق تستعد لاستقبال نازحي ترهونة

أخبار ليبيا24- خاص

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اجتماعاً مع لجنة الأزمة لإعداد كشوفات متكاملة لكل العائلات القادمة من مدينة ترهونة والتي بدأت في الوصول.

وأبدى بوالخطابية ترحيبه بضيوف مدينة طبرق، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كل مايلزمهم من خلال اللجنة العليا التي شكلتها الحكومة الليبية المؤقتة.

وأعدت لجنة الأزمة في طبرق برئاسة عضو المجلس منصور امداوي وعضوية الشؤون الإجتماعية والهلال الأحمر عدد من المدارس والفنادق والشقق ولازالت تستقبل المتبرعين من المواطنين بالمدينة عن طريق السكان والمجتمع المدني.

وفي ذات السياق، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا فرج الجالي أن النازحين القادمين إلى مدينة طبرق سيتم الكشف عليهم وحجرهم حفاظاً عليهم وعلى المخالطين لهم.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني شكل لجنة عليا برئاسة وزير الحكم المحلي لاستقبال نازحي ترهونة في كل المدن التابعة للحكومة الليبية.