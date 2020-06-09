عامان على تحرير درنة من الإرهاب..الغيمة السوداء انقشعت عن سمائها وعادت الحياة تنبض في شوارعها وأزقتها

عامان على تحرير درنة من الإرهاب..الغيمة السوداء انقشعت عن سمائها وعادت الحياة تنبض في شوارعها وأزقتها

أخبار ليبيا24

سيطرة الإرهابيين على مدن ليبية وعلى أجزاء من مدن أخرى حولها إلى بؤر شبه غير مأهولة بالسكان، جعلها مناطق ينتشر فيها الرعب والخوف والقلق والترقب، أصبحت زيارتها أو المرور عبرها تعد مجازفة قد تفقد حياتك لأجلها.

وللأسف من يسيطر على تلك المدن والمناطق ادعوا أنهم يريدون إقامة دولة إسلامية عادلة، يريدون إقامة دولة بسفك الدماء وقتل الأبرياء ومن يرفض فكرهم الشاذ المتطرف، يريدون إقامة دولتهم باستباحة أموال وأملاك المسلمين بمسمى الغنيمة، فكانت هذه الشرذمة وبالًا وتشويهًا للإسلام الصحيح.

مدينة درنة مدينة العلم والجمال والثقافة، سيطرت عليها هذه الفئة الضالة فأمعنت تقتيلا وتعذيبًا وتهجيرًا في حق أهلها، وانتشرت رائحة الدماء بدل روائح الياسمين في شوارع وأزقة المدينة، وساد الظلام كافة أرجاء درنة، وارتفعت الرايات السوداء وانتشر السلاح وازيز الرصاص في كافة الأرجاء.

في تلك الفترة هجر الكثير من الأهالي مدينة درنة إما طوعًا خوفًا على حياتهم وإما كرهًا ورهبة من عدو خسيس لايعرف إلا الغدر والخيانة، عدو يجد أن سفك الدماء والقتل والتعذيب والخطف والتهجير والتفجير طريقهم إلى الجنة.

توقفت كافة مناحي الحياة في المدينة، المصالح الحكومية، المحاكم القضاء التعليم إضافة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، تعطلت المسيرة الثقافية في المدينة، بل تحول مسرح درنة إلى أحد مقرات الإرهابيين استغل سجنًا ومكانًا لتنفيذ جرائم القتل والتخطيط بدل أن يصبح منبرًا ثقافيًا، ومصدرًا لزرع البسمة والفرح لدى أهالي المدينة.

تدخل الإرهابيين أيضًا في سير العملية التعليمية وحاولوا فرض مناهج دخيلة بعض يحمل بين طياتها أفكارًا وعقائد إرهابية تحرض على القتل، واخرى صريحة ترى أن الإرهاب طريق الحق والنصر، كما قاموا بحذف بعض المناهج والدروس التي رأوا أنها منكر لابد من إزالته.

تواجد الإرهابيين في مدينة درنة أثر على الحياة الاقتصادية بسبب توقف التجارة، ونقص المواد الأساسية من غذائية وأدوية وتنظيف، وخضروات وفواكه وغيرها من الضروريات من غاز الطهي والبنزين الذي اختفى تمامًا مع ارتفاع أسعارها إن وجدت.

وعن تلك الحقبة يقول مواطن من المدينة :”في تلك الفترة كانت مدينة درنة وكأنها تتوشح بغيمة سوداء لاتنقشع، كانت الكآبة والحزن والقلق والخوف والرعب هى السمة الغالبة على أهالي المدينة”.

ويضيف “كان الإرهابيين بما فيهم الأجانب يتحركون بأريحية في المدينة، بعضهم يمتشق أسلحته وكأنه يريد إيصال رسالة “سأقتل كل من يعترضني”، وغيره يتباهى بطريقة استعراضية بسيارة مسلحة وسلاح على كتفه ولسان حاله يقول أنا القانون وأنا الحاكم المطلق وأنا القاضي والجلاد .

ويتابع :”شهدنا أيامًا صعبة وحزينة، أيام استيقظنا فيها على عمليات اغتيال بعض رجال الأمن والعسكريين والتفجيرات الإرهابية إضافة إلى جرائم الإرهابيين من قطع الرؤوس والقتل بالرصاص والصلب التي كانت تتم بين فترة وأخرى بإقامة ما أسموها أحكام في حق كل من يرفضهم ويرفض وجودهم”.

ويختم المواطن حديثه :”اليوم بعد تحرير درنة، ها هي عادت تنبض بالحياة، ورجع المهجرين والنازحين من المدينة، حتى من وجد بيته قد تعرض لأضرار بعضها جسيم إلا أن الفرحة بالعودة كانت هي الأبرز ، والهدف الأكبر هو القضاء على الإرهابيين في المدينة وكسر شوكتهم”.

درنة اليوم تعيش أفضل أيامها بعد سنوات من الخوف والرعب والإرهاب، الغمامة السوداء انقشعت عن سماء المدينة وعادت الحياة إلى شوارعها وأزقتها وميادينها، أصوات الأطفال وصراخهم ولعبهم يملأ أرجاء المكان، لتنذر بانبلاج عهد جديد لاخوف ولا إرهاب فيه ولا رعب.

في يوينو من العام 2018 أي منذ عامين أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر تحرير مدينة درنة التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين منذ عام 2011 وارتكبوا طيلة هذه الفترة مجازر بشعة وجرائم ضد الإنسانية.

تسبب الإرهابيين بأزمات عدة لأهالي المدينة الذين قرر بعضهم مواجهة هذه التنظيمات بما استطاع وآخرون قرروا التواصل مع القوات المسلحة ومدهم بتحركات الإرهابيين وأعمالهم، بعض هؤلاء دفع حياته ثمنًا لتخليص مدينته من الإرهاب والبعض الآخر تمكن من النجاة بأعجوبة.

ورصدت “أخبار ليبيا24” خلال الفترات السابقة، عبر الكثير من التقارير التي توثق وقائع وأحداث بطولية سطرها بعض أبناء مدينة درنة وضواحيها خلال سيطرة الإرهاب على المدينة، وكيف بذل عدد كبير منهم كل مايملك لأجل مواجهة الإرهابيين وتطهير درنة والمنطقة كافة من رجسهم.