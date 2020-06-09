سلسلة ضربات جوية تستهدف تمركزات قوات الوفاق جنوب شرق مصراتة

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أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة ينفذ هذه الأثناء سلسلة من الضربات الجوية على تمركزات قوات الوفاق في محاور الهيشة “بوقرين” جنوب شرق مصراتة.

ولفت المصدر إلى أن سلاح الجو يواصل منذ ليلة أمس في تنفيذ طلعات جوية منها استطلاع وأخرى قتالية مستهدفا نقاط تجمع لآليات وأفراد قوات الوفاق في المنطقة الممتدة من مدينة سرت إلى كوبري السدادة غربا.

وأضاف أن سلاح الجو شن أيضًا ضربة جوية استهدفت نقطة تجمع في منطقة “وادي جارف” غربي سرت، موضحًا أن حسابات إلكترونية تابعة للوفاق تشير إلى مقتل ( 10 ) عناصر من مليشيات مدينة مصراتة.

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