رئيس أركان القوات البحرية يستلم مقر أكاديمية  الدراسات البحرية بمدينة سوسة

أخبار ليبيا 24 – خبر

استلم رئيس الأركان العامة للقوات البحرية اللواء فرج المهدوي مقر المعهد العالى للسباحة والفندقة بمدينة سوسة لإنشاء وإقامة أكاديمية الدراسات البحرية التابعة لرئاسة اركان القوات البحرية .

وتم الاستلام بحضور اللجنة المكلفة بالتسليم وآمر السرية البحرية المقاتلة سوسة وشعبة الاعلام التوجيه المعنوي الجبل الأخضر، وعدد من أعيان بلدية شحات والوفد المرافق لرئيس الأركان العامة للقوات البحرية .

اللواء فرج المهدوي قام بتقديم درع تكريم إلى عقيد محمد المجذوب وذلك تقدير لمجهوداته المبذولة فى رفع مستوى وكفاءت السرية البحرية المقاتلة سوسة .

وقام اللواء بتكريم عميد بلدية شحات حسن بودرويشه، والفرع البلدي سوسة، ومدير أدارة المعهد العالى للسياحة والفندقة عرفان وامتنان لما قدموه من عون لإنجاح إقامة اكاديمية الدراسات البحرية بالمدينة.