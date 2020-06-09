رئيس أركان القوات البحرية يستلم مقر أكاديمية  الدراسات البحرية بمدينة سوسة

الاستلام جاء بحضور اللجنة المكلفة بالتسليم وآمر السرية البحرية المقاتلة سوسة

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أخبار ليبيا 24 – خبر

استلم رئيس الأركان العامة للقوات البحرية اللواء فرج المهدوي مقر المعهد العالى للسباحة والفندقة بمدينة سوسة لإنشاء وإقامة أكاديمية الدراسات البحرية التابعة لرئاسة اركان القوات البحرية .

وتم الاستلام بحضور اللجنة المكلفة بالتسليم وآمر السرية البحرية المقاتلة سوسة وشعبة الاعلام التوجيه المعنوي الجبل الأخضر، وعدد من أعيان بلدية شحات والوفد المرافق لرئيس الأركان العامة للقوات البحرية .

اللواء فرج المهدوي قام بتقديم درع تكريم إلى عقيد محمد المجذوب وذلك تقدير  لمجهوداته المبذولة فى رفع مستوى وكفاءت السرية البحرية المقاتلة سوسة  .

وقام اللواء بتكريم عميد بلدية شحات حسن بودرويشه، والفرع البلدي سوسة، ومدير أدارة المعهد العالى للسياحة والفندقة عرفان وامتنان لما قدموه من عون لإنجاح إقامة اكاديمية الدراسات البحرية بالمدينة.

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