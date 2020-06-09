بوريل: مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية تعزز مقررات مؤتمر برلين

أخبار ليبيا24 – سياسة

عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن ترحيبه بـ”مبادرة القاهرة” لحل الأزمة الليبية، باعتبار أنها تعزز مقررات مؤتمر برلين.

واعتبر بوريل، أن “المبادرة المصرية تتوافق مع مقررات مؤتمر برلين الخاصة بحل النزاع في ليبيا، فكل المبادرات التي تسعى لبسط السلام والاستقرار في البلاد أمر إيجابي”، على حد قوله.

وحرص بوريل، على التأكيد على توافق الموقفين الأوروبي والصيني حيال الملف الليبي، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اختتام الجولة العاشرة من الحوار الاستراتيجي الأوروبي الصيني، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر دائرة فيديو مغلقة.

وأكد المسؤول الأوروبي، أنه على توافق مع وزير الخارجية الصيني وانغ بي حول ضرورة استغلال كل الفرص من أجل البحث عن وقف إطلاق نار شامل في ليبيا والعودة إلى اجتماعات “5+5” الليبية العسكرية في جنيف، وكذلك الشروع بمفاوضات تحت راية الأمم المتحدة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن السبت الماضي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية باتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، والتي تتضمن وقف إطلاق النار، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي بإشراف الأمم المتحدة.