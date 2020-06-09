بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي، عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات تحت الرعاية الأممية في أسرع وقت في ليبيا.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الروسية عقب المحادثات الهاتفية التي جرت اليوم الثلاثاء، أن بوتين وميركل “عبرا عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا”، بحسب ما نشر موقع روسيا اليوم.

وقال البيان، إن الجانبين أكدا عدم وجود أي بديل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت وبدء المفاوضات بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقد أشاد الرئيس الروسي، بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية، استكمالا لمقرارات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعلن السبت الماضي عن مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية باتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والتي تتضمن وقف إطلاق النار بداية من مساء يوم الإثنين المقبل، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة.