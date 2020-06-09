بـإجمالي 332 حالة..ليبيا تسجل أكبر حصيلة إصابات “كورونا” في يوم واحد
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإثنين عن أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا بتسجيل 62 حالة إصابة جديدة.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (887) عينة، وبعد إجراء التحاليل الخاصة بها تبين أن عدد (825) عينة منها سالبة والبقية موجبة.
وأشار المركز إلى أن الحالات الجديدة كانت (34) حالة لمخالطين و (14) حالة جديدة و (9) حالات قادمة من سبها و (5) حالات عائدة من السفر
وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه بهذا الرقم ارتفعت الإصابات في ليبيا إلى 332 إصابة منها 270 حالة نشطة.