الوطنية للنفط: المنشآت النفطية فرع الجنوب أوقفت العمل في حقل الشرارة

أخبار ليبيا24

ذكرت المؤسسة الوطنية للفنط أن آمر حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب عميد محمد خليفة أصدر أوامره للعاملين في حقل الشرارة بإيقافه عن العمل بعد ساعات من بدء عمليات التشغيل.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن القوة المسلحة بإمرة خليفة دخلت إلى الحقل وأمرت العاملين بإيقاف العمل فورا بعد توقف استمر نحو خمسة أشهر.

وذكرت المؤسسة أنها أعطت الأوامر لموظفيها في الموقع بعدم الانصياع لأي أوامر عسكرية فيما يخص التشغيل والصيانة لعدم الاختصاص والمعرفة بالعواقب والتبعات.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط الجميع من المساس بعامليها أو التعرض لهم معلنة رفضها التام أي وجود مسلح داخل منشآتها أو التدخل في عملها أو محاولة استخدامها مقدرات الشعب ومصدر عيشه الوحيد كورقة مساومة سياسية أو عسكرية.

وتعهدت المؤسسة باستخدام كافة الوسائل القانونية على الصعيدين المحلي والدولي لردع المعتدين على مقدرات الشعب الليبي.

وأكدت أنها في حال تهديد المستخدمين أو إيقاف الإنتاج سيتم تقديم بلاغ رسمي وموثق إلى مكتب النائب العام والإنتربول و لجنة العقوبات الدولية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم ويد القانون ستطال أي فرد كأن من كان يمس بحقوق المؤسسة وشركائها الدوليين.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت منذ أيام عن استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الواقع في جنوب ليبيا، وذلك بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه في شهر يناير الماضي.