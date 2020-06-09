الغزالي يبحث مع تسييري طبرق احتياجات العائلات النازحة جراء هجمات قوات الوفاق المدعومة من تركيا على مدنهم وصول العشرات من الأسر النازحة إلى طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

بحث عضو مجلس النواب أبوبكر الغزالي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أوضاع النازحين القادمين من المنطقة الغربية ومن كافة المدن الواقعة ما بين ترهونة وسرت.

وأكد الغزالي، لأخبار ليبيا 24، وصول 15 عائلة إلى طبرق قادمة من سرت، مشيرًا إلى أن العدد في تزايد، كما أكد وصول أكثر من 25 عائلة إلى طبرق قادمة من ترهونة.

وذكر الغزالي، أنه يجري اتصالات بعمداء البلديات لتوفير كل ما يلزم للأسر النازحة، مؤكدا أن العشرات من العائلات النازحة قد وصلت إلى مدن بنغازي وإجدابيا وسلوق وطبرق عدد من المدن الأخرى بالشرق.

وناقش الغزالي، مع تسييري طبرق كل التجهيزات المطلوبة النازحين. وقال، “وجدت كل تجاوب من تسييري طبرق ولجنة الأزمة المشكلة في بلدية طبرق وكذلك اللجنة العليا المشكلة على مستوى الحكومة الليبية”.