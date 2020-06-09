الشباب والرياضة تسير معدات طبية لمدينة سبها

6

أخبار ليبيا24

أكد مدير شؤون الرياضة بهيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق حسين البوسيفي عن إرسال شحنات من الدعم إلى بلدية سبها.

وأوضح البوسيفي أن الشحنة ضمت مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية ،

وأشار إلى أن الشحنة انطلقت صباح السبت برفقة وفد مكلف من الهيئة العامة للشباب والرياضة وباشرت التوزيع الأحد عن طريق فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة سبها.

وجاءت هذه الخطوة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الإعلان عن عددمن الإصابات في بلدية سبها.

المزيد من الأخبار

مؤكدًا أنه انتصار مزيف..اخليل يصف قبائل بني وليد بـ”الجنجويد” ويدعو إلى…

البدء في فصل بلازما الدم لعلاج المصابين بفيروس” كورونا” في طرابلس

الغزالي يبحث مع تسييري طبرق احتياجات العائلات النازحة جراء هجمات قوات الوفاق المدعومة…

مصرع عائلة موظف بخارجية الحكومة الليبية في قصف بطائرة تركية مسيرة على حي سكني في سرت

المزيد

مؤكدًا أنه انتصار مزيف..اخليل يصف قبائل بني وليد…

البدء في فصل بلازما الدم لعلاج المصابين بفيروس”…

الغزالي يبحث مع تسييري طبرق احتياجات العائلات النازحة جراء…