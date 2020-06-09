الشباب والرياضة تسير معدات طبية لمدينة سبها
أخبار ليبيا24
أكد مدير شؤون الرياضة بهيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق حسين البوسيفي عن إرسال شحنات من الدعم إلى بلدية سبها.
وأوضح البوسيفي أن الشحنة ضمت مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية ،
وأشار إلى أن الشحنة انطلقت صباح السبت برفقة وفد مكلف من الهيئة العامة للشباب والرياضة وباشرت التوزيع الأحد عن طريق فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة سبها.
وجاءت هذه الخطوة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الإعلان عن عددمن الإصابات في بلدية سبها.