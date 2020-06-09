الشباب والرياضة تسير معدات طبية لمدينة سبها

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أكد مدير شؤون الرياضة بهيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق حسين البوسيفي عن إرسال شحنات من الدعم إلى بلدية سبها.

وأوضح البوسيفي أن الشحنة ضمت مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية ،