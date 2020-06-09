السيسي يجتمع بوزير الدفاع وزير الدفاع المصري كان قد حضر اجتماعا سابقا بين السيسي وحفتر وعقيلة

أخبار ليبيا24

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق أول محمد زكي.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الثلاثاء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولكن دون إعطاء أي تفاصيل.

ويوم السبت حضر وزير الدفاع المصري، اجتماع السيسي بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجملس النواب الليبي عقيلة صالح.

وأصدرت الرئاسة المصرية، وقتها بيانا ذكرت فيه أن “الاجتماع كان من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري”.

وعقب الاجتماع إعلان السيسي عن مبادرة للحل السياسي في ليبيا، محذرا من التمسك بالخيار العسكري للحل.