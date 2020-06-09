الجيش: لا تفريط في سيادة ليبيا الجيش الليبي يؤكد وقوفه بشدة ضد مساعي احتلال ليبيا من تركيا

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أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي على أن سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه، وأن قوات الجيش ستقف بكل قوة مع الدول الصديقة ضد مساعي احتلال ليبيا ومواجهة العدو التركي المحتل.

وقالت القيادة في بيان إن تركيا تستغل عضويتها في حلف شمال الأطلسي للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن تكون لباقي دول الحلف أية مصلحة في ذلك، وتساءلت حول استعداد دول حلف “الناتو” للتورط في حرب داخل ليبيا لدعم تركيا في مؤامرتها والتي تخدم مصلحتها فقط وتهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ودول حوض البحر المتوسط.

وأشارت القيادة إلى أن تركيا تسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة، مؤكدة قيام تلك العناصر بجرائم إنسانية في عدد من المدن والمناطق الليبية.